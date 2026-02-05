Le meilleur joueur de Serie A du mois de janvier est un défenseur

Le meilleur joueur de Serie A du mois de janvier est un défenseur

En état de grâce. Frederico Dimarco remporte le trophée du meilleur joueur de janvier en Serie A. Auteur de trois buts et d’une passe décisive ce mois-ci, dont une grosse performance contre Pise, le latéral de l’Inter de Milan s’est imposé de force.

Quando la fascia diventa simbolo di qualità e quantità di gioco. Federico Dimarco è l'@EASPORTSFC Player of the Month di gennaio. Disponibile ora su #FC26! #POTM #SerieAEnilive @easportsfcit pic.twitter.com/LIuS0MMOQ3…

AR pour SOFOOT.com