Zack Nani a-t-il dévoilé un complot autour du Ballon d’or 2026 ?

Le hasard fait parfois très bien les choses… ou alors « le Ballon d’or avait bien leak », comme écrit par Zack Nani sous sa publication Instagram. En live après sa cérémonie, le streameur français qui diffuse les matchs des Bleuets et du championnat saoudien a repris une publication de Upside, média spécialisé dans la finance et les crypto, datant du 23 octobre et qui peut interpeller à la lecture du classement final du Ballon d’or 2026 .

Quelques jours avant la cérémonie, douze comptes fraîchement créés sur Polymarket auraient misé « près de 300 000 dollars » sur un scénario particulièrement précis : le top 5 exact du classement final. Et spoiler : alors que les patrons de France Football ont expliqué que le résultat n’était connu que par quatre personnes au maximum, ces douze parieurs eux ne se sont pas trompés.…

AC pour SOFOOT.com