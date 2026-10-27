Un ancien club de Kane gratte du buzz sur son Ballon d'or

Comme on se retrouve ? 18 matchs, ça ne s’oublie pas. De toute façon, quand on a eu un Ballon d’or dans ses rangs, on s’en souvient forcément. Leyton Orient n’a pas manqué de profiter du sacre de Harry Kane , lundi soir, pour rappeler à tout le monde que le meilleur joueur du monde avait fait ses débuts dans le monde professionnel sous ses couleurs.

L’attaquant anglais formé à Tottenham a effectivement été prêté en League One lors de la saison 2010-2011 . Ses cinq buts n’avaient alors pas permis aux Os n’accéder aux barrages pour tenter de monter en deuxième division britannique. Suffisant pour souligner que sa première réalisation dans le grand bain avait été plantée contre Sheffield Wednesday, loin des paillettes et des tapis rouges.…

EL pour SOFOOT.com