Comme Kane, qui a gagné le Ballon d'Or sans Ligue des champions ou Coupe du monde ?

Comme Kane, qui a gagné le Ballon d'Or sans Ligue des champions ou Coupe du monde ?

Alors, mérité ou pas ? On a longtemps cru que les défaites dans le dernier carré de la Ligue des champions et du Mondial 2026 allaient le desservir, mais Harry Kane a tout de même réussi à soulever le Ballon d’or, chez lui, à Londres, lundi soir. L’Anglais du Bayern rentre donc dans la caste de ceux ayant été sacrés meilleurs joueurs du monde sans remporter de trophées internationaux dans la même année.

Kane devient le septième

Au XXI e siècle, ils étaient déjà six à avoir réussi pareil exploit. Les deux ogres sont évidemment là : Messi a glané trois Ballons d’or de cette manière (en 2010, 2012 et 2019) quand Cristiano Ronaldo en a pris un (2013). Boostés par leurs statistiques individuelles et leur statut, ils ont tout deux coiffés des joueurs au palmarès plus fourni en C1 ou en Coupe du monde, dont Franck Ribéry, Andrés Iniesta ou Virgil van Dijk.…

EL pour SOFOOT.com