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Harry Kane rejoint la table ronde des Anglais sacrés Ballon d’or
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 10:07

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Harry Kane rejoint la table ronde des Anglais sacrés Ballon d’or

Harry Kane rejoint la table ronde des Anglais sacrés Ballon d’or

Les chevaliers des temps modernes… Harry Kane a enfin décroché la couronne individuelle dont rêvait tout le royaume . Sacré Ballon d’or 2026, l’attaquant du Bayern Munich devient le cinquième Anglais à soulever le trophée , 70 ans après le premier sacre de Sir Stanley Matthews.

Cette récompense vient couronner une saison XXL, avec 73 buts inscrits (et 8 passes dé, quand même), un titre de champion d’Allemagne, une Coupe et une Supercoupe d’Allemagne. De quoi faire oublier quelques années de disette au football anglais.…

AC pour SOFOOT.com

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