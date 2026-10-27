Harry Kane rejoint la table ronde des Anglais sacrés Ballon d’or
Les chevaliers des temps modernes… Harry Kane a enfin décroché la couronne individuelle dont rêvait tout le royaume . Sacré Ballon d’or 2026, l’attaquant du Bayern Munich devient le cinquième Anglais à soulever le trophée , 70 ans après le premier sacre de Sir Stanley Matthews.
Cette récompense vient couronner une saison XXL, avec 73 buts inscrits (et 8 passes dé, quand même), un titre de champion d’Allemagne, une Coupe et une Supercoupe d’Allemagne. De quoi faire oublier quelques années de disette au football anglais.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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