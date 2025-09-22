Le meilleur classement des Français au Ballon d’or au XXIe siècle
Que du lourd.
La cérémonie du Ballon d’or 2025 a mis la France à l’honneur avec le sacre d’Ousmane Dembélé . L’attaquant du PSG est devenu le sixième représentant de l’Hexagone à inscrire son nom au palmarès après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1993), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022). Il s’agit de la cinquième fois sur les neuf dernières éditions qu’un Français termine dans le top 3. Pas mal, non ?…
