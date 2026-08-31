Le meilleur buteur d'Eredivisie arrive à Lille

Lille aux entrants. Moins d’une semaine après le départ d’Ayyoub Bouaddi vers Manchester City pour une somme astronomique (100 millions d’euros) et l’arrivée en prêt d’un Dilane Bakwa déjà décisif, Lille serait sur le point d’accueillir l’international japonais (43 sélections, 18 buts) Ayase Ueda . Le LOSC a proposé 15 millions d’euros pour convaincre le Feyenoord Rotterdam de lâcher le buteur de 28 ans, selon L’Equipe .

Une arrivée précède toujours un départ dans le Nord

Titulaire avec le Japon à la dernière Coupe du monde, le meilleur buteur de l’Eredivisie en 2025-2026 avec 25 pions vient pour remplacer Matias Fernandez-Pardo. Plus que jamais sur le départ, ce dernier va sans doute atterrir à Newcastle qui offre 65 millions d’euros aux Dogues.…

AC pour SOFOOT.com