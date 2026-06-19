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Le mea culpa de Rafael van der Vaart après son dérapage raciste
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 10:15

Le mea culpa de Rafael van der Vaart après son dérapage raciste

Le mea culpa de Rafael van der Vaart après son dérapage raciste

Faute avouée, pas trop pardonnée. Consultant pour la chaîne de télévision néerlandaise NOS, Rafael van der Vaart s’est illustré dimanche sur le but égalisateur japonais (2-2) en déclarant à propos des Nippons : « Ils se ressemblent tous, de toute façon » . Un dérapage raciste qui a provoqué un tollé. L’ancien international Oranje a ainsi présenté ses excuses via un communiqué .

Des excuses insuffisantes selon plusieurs associations

« Je n’ai jamais eu l’intention d’offenser, de blesser ou de discriminer qui que ce soit. Je m’oppose au racisme sous toutes ses formes et je respecte les personnes de tous horizons, de toutes ethnies et de toutes cultures, s’est justifiée van der Vaart. Je comprends que certaines personnes aient pu trouver mes propos offensants ou blessants. Je le regrette sincèrement. Si mes propos ont causé de la peine ou du chagrin, je tiens à présenter mes plus sincères excuses. Ce n’était absolument pas mon intention. »

LB pour SOFOOT.com

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