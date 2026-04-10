Le mea culpa d'Enzo Fernández
Une histoire vreeeumannnt…
Sanctionné par Chelsea pour avoir fait l’énorme bêtise de dire qu’il se verrait bien vivre à Madrid, ce qui est visiblement un crime de lèse-majesté, Enzo Fernández a présenté ses excuses . Selon son agent, Javier Pastore, l’international argentin s’est réconcilié avec le club et Liam Rosenior, son entraîneur, qui avait affirmé qu’ « une ligne rouge avait été franchie » .…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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