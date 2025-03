information fournie par So Foot • 06/03/2025 à 09:38

Le match PSG-Liverpool vu par la presse britannique et européenne

Alisson adoubé.

Au lendemain de PSG-Liverpool (0-1), la presse britannique s’embrase concernant toute l’actualité autour de cette rencontre, dont on retiendra le braquage des Reds et la performance d’Alisson Becker. C’est d’ailleurs ce que mentionnent ce jeudi le le Guardian « cinématographique, triomphante, imbattable » et le Daily Telegraph , « le pays des merveilles d’Alisson » , titre le média qui s’est d’ailleurs attardé à réaliser « l’anatomie de l’ultime coup de filet de Liverpool » , étant donné les stats folles des deux équipes en termes de tirs (27 pour le PSG, 2 pour Liverpool).…

