Nouvelle manche dans le litige entre El Ghazi et Mayence
information fournie par So Foot 17/12/2025 à 12:20

Nouvelle manche dans le litige entre El Ghazi et Mayence

Nouvelle manche dans le litige entre El Ghazi et Mayence

Mayence n’a pas dit son dernier mot.

En novembre dernier, le tribunal du travail de la Rhénanie-Palatinat a confirmé la décision du tribunal du travail de Mayence, affirmant que la résiliation du contrat d’Anwar El Ghazi par le club de Bundesliga a ainsi été jugée abusive . Le tribunal avait en outre décidé que le club ne pouvait pas se pourvoir en cassation devant l’instance supérieure, gravant cette décision dans le marbre. Sauf que le club ne baisse pas les armes : une plainte a été déposée pour faire valoir son droit de pouvoir saisir le Tribunal fédéral du travail en troisième instance .…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

