Les avocats de Kylian Mbappé réagissent à la condamnation du PSG

Le PSG a été condamné mardi à verser près de 61 millions d’euros à son ancienne star Kylian Mbappé, par le conseil des prud’hommes. Une victoire pour l’attaquant du Real Madrid qui dénonçait des salaires, primes et congés impayés à la fin de son contrat en 2024 avec le club. « Il est très satisfait, très content que cette histoire se termine » , a réagi sur FranceInfo M e Delphine Verheyden, l’avocate de l’attaquant, après le délibéré.…

CM pour SOFOOT.com