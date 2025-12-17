 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les avocats de Kylian Mbappé réagissent à la condamnation du PSG
information fournie par So Foot 17/12/2025 à 11:56

Les avocats de Kylian Mbappé réagissent à la condamnation du PSG

Les avocats de Kylian Mbappé réagissent à la condamnation du PSG

The sweet taste of victory.

Le PSG a été condamné mardi à verser près de 61 millions d’euros à son ancienne star Kylian Mbappé, par le conseil des prud’hommes. Une victoire pour l’attaquant du Real Madrid qui dénonçait des salaires, primes et congés impayés à la fin de son contrat en 2024 avec le club. « Il est très satisfait, très content que cette histoire se termine » , a réagi sur FranceInfo M e Delphine Verheyden, l’avocate de l’attaquant, après le délibéré.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Comment le Paris FC est devenu le meilleur club de la capitale ?
    Comment le Paris FC est devenu le meilleur club de la capitale ?
    information fournie par So Foot 17.12.2025 12:59 

    Qualifié pour les barrages de la Ligue des champions avant même d’affronter le FC Barcelone à Jean Bouin ce mercredi soir, le Paris FC est en train de franchir un cap et de rattraper l’écart qui le séparait de son homologue du Paris Saint-Germain. De là à s’affirmer ... Lire la suite

  • Le PSG sanctionné d'une perte de trois points ?
    Le PSG sanctionné d'une perte de trois points ?
    information fournie par So Foot 17.12.2025 12:49 

    L’arroseur arrosé. La Fédération Française de Football pourrait jouer un bien vilain tour au Paris Saint-Germain. Selon les informations de Canal + Foot, lors de la rencontre entre Fleury et le PSG, comptant pour la 7 e journée de Première où les Parisiennes s’étaient ... Lire la suite

  • Le commentateur de l'OGC Nice a reçu pour consigne de « continuer à être libre »
    Le commentateur de l'OGC Nice a reçu pour consigne de « continuer à être libre »
    information fournie par So Foot 17.12.2025 12:48 

    Il en a des choses à dire. À Nice, même si tout va mal, il reste une certitude : Constantin Djivas offre des moments d’anthologie . Speaker et commentateur des matches du Gym pour les médias du club depuis cinq ans , le Niçois commence à se faire une petite notoriété ... Lire la suite

  • Jürgen Klopp fait son Mont Rushmore des entraîneurs
    Jürgen Klopp fait son Mont Rushmore des entraîneurs
    information fournie par So Foot 17.12.2025 12:42 

    Mentalité Kloppzen. Sur Instagram, Jürgen Klopp s’est amusé à dresser son Mont Rushmore des entraîneurs . Quatre noms, pas un de plus. « En choisir quatre, c’est vraiment difficile » , reconnaît l’Allemand, avant de trancher. Premier évident : Johan Cruyf f, « l’entraîneur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank