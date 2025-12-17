L'entraîneur d'Angers se confie sur la réussite du SCO
Alexandre explique la règle Dujeux.
Plus petit budget de Ligue 1, Angers est l’équipe la plus surprenante de cette première partie de saison, affichant une belle 10 e place au classement. Pour fêter ça, son technicien Alexandre Dujeux s’est confié dans les colonnes de L’Équipe ce mercredi .…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer