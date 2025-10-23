 Aller au contenu principal
Le match Feyenoord-Panathinaïkos avancé à cause du vent
information fournie par So Foot 23/10/2025 à 12:33

Pourtant, caoch Van Persie n’a jamais eu peur de s’envoler.

Mercredi soir, le Feyenoord a annoncé que son match de Ligue Europa de jeudi soir serait avancé de plus de deux heures . La cause : des fortes rafales de vent prévues sur les Pays-Bas .…

CDB pour SOFOOT.com

