Auxerre valide son maintien à Lille
Lille 0-2 Auxerre
Buts : Sinayoko (32 e , 90 e )
Les 22 heureux de Pierre-Mauroy.…
TC, à Pierre-Mauroy pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Auxerre valide son maintien à Lille
Buts : Sinayoko (32 e , 90 e )
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La Ligue 1 a livré dimanche ses ultimes enseignements lors de la 34e et dernière journée du championnat, à l'issue de laquelle Lille a assuré sa place en Ligue des champions tandis que l'Olympique lyonnais devra passer par les qualifications pour la disputer ... Lire la suite
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