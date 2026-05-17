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Le Havre conforte son maintien
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 22:58

Le Havre conforte son maintien

Le Havre conforte son maintien

Lorient 0-2 Le Havre

Buts : Faye (33 e , CSC), Soumaré (62 e ) pour le HAC

Pas de mauvaise surprise. Face à une équipe de Lorient qui n’avait plus rien à jouer, les Havrais ont fait le travail pour assurer leur maintien sur la pelouse du Moustoir. Avec une victoire 2 à 0, les protégés de Didier Digard terminent donc l’exercice 2025-2026 à la 14 e place.…

LB pour SOFOOT.com

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