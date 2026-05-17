Le Havre conforte son maintien
Lorient 0-2 Le Havre
Buts : Faye (33 e , CSC), Soumaré (62 e ) pour le HAC
Pas de mauvaise surprise. Face à une équipe de Lorient qui n’avait plus rien à jouer, les Havrais ont fait le travail pour assurer leur maintien sur la pelouse du Moustoir. Avec une victoire 2 à 0, les protégés de Didier Digard terminent donc l’exercice 2025-2026 à la 14 e place.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer