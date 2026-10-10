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L'Atlético s'impose sur la pelouse d'Alavés et consolide sa deuxième place
information fournie par So Foot•10/10/2026 à 18:47
Un moyen d’action pacifique. Pour le retour du Rayo Vallecano à Vallecas pour la première fois de la saison après un exil de deux mois à Butarque, l’antre de Leganés, le match face à l’Athletic Club a finalement été définitivement arrêté aux alentours de la demi-heure ...
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Des images qu’on n’aime pas voir. Le défenseur lillois, Tiago Santos pourrait bien être indisponible pendant une longue période pour les Dogues. Titulaire face au Havre, le latéral droit a été sévèrement touché au genou gauche après un tacle mal maîtrisé d’Amir ...
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Des scénarios renversants. La bonne opération de ce samedi après-midi est signé Brighton. Réduits à dix pendant plus d’une demi-heure, les Seagulls sont parvenus à arracher les trois points sur la pelouse de Sunderland. Si Maxim De Cuyper était parvenu à ouvrir ...
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