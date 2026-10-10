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L'Atlético s'impose sur la pelouse d'Alavés et consolide sa deuxième place
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 18:47

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L'Atlético s'impose sur la pelouse d'Alavés et consolide sa deuxième place

L'Atlético s'impose sur la pelouse d'Alavés et consolide sa deuxième place

Alavés 1-2 Atlético de Madrid

Buts : Boyé (45 e +6 SP) pour les Albiazules // Grimaldo (33 e ), Romero (87 e ) pour les Colchoneros

Expulsion : Ángel Pérez (61 e ) côté Alavés .…

LB pour SOFOOT.com

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