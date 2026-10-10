Coup dur à venir pour Lille ?
Des images qu’on n’aime pas voir. Le défenseur lillois, Tiago Santos pourrait bien être indisponible pendant une longue période pour les Dogues. Titulaire face au Havre, le latéral droit a été sévèrement touché au genou gauche après un tacle mal maîtrisé d’Amir Richardson.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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