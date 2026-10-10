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Coup dur à venir pour Lille ?
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 18:30

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Coup dur à venir pour Lille ?

Coup dur à venir pour Lille ?

Des images qu’on n’aime pas voir. Le défenseur lillois, Tiago Santos pourrait bien être indisponible pendant une longue période pour les Dogues. Titulaire face au Havre, le latéral droit a été sévèrement touché au genou gauche après un tacle mal maîtrisé d’Amir Richardson.

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