Le match désastreux de Neymar avec Santos

À force de trop être sur le fil, on finit par le perdre.

Ce dimanche, Neymar a fait son retour dans le onze titulaire de Santos après avoir retrouvé les terrains la semaine dernière. Sur la pelouse du dauphin Flamengo, le club de l’ancien parisien s’est incliné 3-2, après avoir été mené 3-0. Impuissant, Neymar a une nouvelle fois fait parler de lui, mais pour ses défauts.…

KM pour SOFOOT.com