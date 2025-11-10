 Aller au contenu principal
Le match désastreux de Neymar avec Santos
information fournie par So Foot 10/11/2025 à 11:13

Le match désastreux de Neymar avec Santos

Le match désastreux de Neymar avec Santos

À force de trop être sur le fil, on finit par le perdre.

Ce dimanche, Neymar a fait son retour dans le onze titulaire de Santos après avoir retrouvé les terrains la semaine dernière. Sur la pelouse du dauphin Flamengo, le club de l’ancien parisien s’est incliné 3-2, après avoir été mené 3-0. Impuissant, Neymar a une nouvelle fois fait parler de lui, mais pour ses défauts.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
