Le match des Espoirs reportés après l’accident de car du Luxembourg
Prévisible et logique.
La Fédération française de football a confirmé le report du match entre les Bleuets et les Espoirs du Luxembourg, prévu dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2027. La rencontre aura finalement lieu le 3 octobre , après l’accident de car survenu ce jeudi soir et qui a fait au moins huit blessés parmi la délégation luxembourgeoise.…
