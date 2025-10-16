Le match amical entre le Brésil et la Tunisie se jouera (encore) en France
Quoi ? Encore une délocalisation ?!
Le Brésil et la Tunisie se retrouveront le 18 novembre prochain au stade Pierre-Mauroy de Lille. Trois ans après leur dernier match au Parc des Princes, s’étant soldé par une manita de la Seleção (5-1) . Déjà qualifiées pour le Mondial, les deux sélections aborderont cette rencontre comme une répétition générale avant l’été , avec en ligne de mire la prochaine CAN pour la Tunisie, qui débutera en décembre. …
