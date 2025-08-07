Le match amical entre Côme et le Betis tourne à la bagarre générale
Rambo 6.
La saison n’a toujours pas commencé que les nerfs sont déjà tendus. Les joueurs du Como 1907 et du Real Betis, dernier finale de la Conférence Ligue, ne pourront pas dire le contraire , tant les deux formations se sont rentrées dedans, mercredi soir en match amical. Alors que les Italiens menaient 2-0, l’Espagnol Pablo Fornals et l’Argentin Máximo Perrone ont commencé à en venir aux mains. Qui dit jeux de mains, dit jeux de vilains, et ça n’a pas manqué.…
RFP pour SOFOOT.com
