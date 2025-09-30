Le Maroc sous tension à quelques mois de la CAN
Tension maximale.
Alors que le football international marocain est en développement constant , avec notamment une demi-finale de Coupe du monde et une belle médaille de bronze aux Jeux olympiques de à Paris, la situation du pays est bien différente. Depuis ce week-end, plusieurs rassemblements ont lieu pour manifester pour des sujets comme « la santé, l’éducation et la lutte contre la corruption » , comme le proclame le groupe GenZ 212, instigateur de ces actions, sur Discord.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
