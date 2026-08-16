Le Maroc s'offre un triste record
La meilleure défense de la compétition ne l’est pas aux tirs au but. Après avoir perdu la petite finale contre l’Algérie samedi soir (1-1, 2-3 T.A.B), le Maroc s’est offert un nouveau record . Les Lionnes de l’Atlas sont ainsi devenues les premières dans l’histoire des tournois majeurs continentaux et mondiaux à perdre deux séances de tirs au but lors d’une même édition.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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