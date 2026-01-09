 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Maroc éteint progressivement le Cameroun
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 21:58

Le Maroc éteint progressivement le Cameroun

Le Maroc éteint progressivement le Cameroun

En maîtrise (presque) totale, le Maroc a éliminé le Cameroun de sa Coupe d'Afrique des nations en quarts de finale du tournoi. Brahim Diaz a ouvert le score en première période, Ismael Saibari a signé le break en seconde et les Lions Indomptables n'ont jamais su réagir. Ceux de l'Atlas, eux, sont qualifiés pour le dernier carré de la compétition.

Cameroun 0-2 Maroc

Buts : Diaz (26 e ) et Saibari (74 e )

Un en ouverture de la compétition contre les Comores. Un lors de la deuxième journée de poules face au Mali. Un à l’occasion de l’ultime match de groupes devant la Zambie. Un en huitièmes de finale aux dépens de la Tanzanie. Et un en quarts pour éliminer le Maroc, évidemment ! Depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations 2025, Brahim Diaz avait marqué à toutes les rencontres. Alors, le joueur du Real Madrid a continué sur sa lancée ce vendredi soir avec une réalisation inscrite avant la demi-heure de jeu et a qualifié son équipe pour le dernier carré du tournoi. Rien de bien surprenant, en définitive : supérieurs aux Lions (in)domptables, ceux de l’Atlas ont assez tranquillement maîtrisé leurs adversaires et ont rarement tremblé. C’est ça, le talent couplé au sang-froid.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'attaquant brésilien Endrick, recrue de l'Olympique lyonnais, lors de sa présentation officielle, le 5 janvier 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Endrick: Lyon est le "club idéal" pour rebondir en vue du Mondial-2026
    information fournie par AFP 09.01.2026 21:55 

    L'attaquant brésilien Endrick a declaré vendredi lors d'un entretien à l'AFP qu'il avait trouvé à Lyon le "club idéal" pour se relancer et promet de "se battre" afin de jouer la Coupe du monde avec la Seleçao. "Je vais me battre" pour jouer ce Mondial (du 11 juin ... Lire la suite

  • La boulette qui qualifie le Sénégal
    La boulette qui qualifie le Sénégal
    information fournie par So Foot 09.01.2026 19:45 

    27 e minute, quart de finale de Coupe d’Afrique des nations opposant le Mali au Sénégal. Alors qu’aucun but n’a encore été inscrit, une offensive des Lions de la Teranga change tout : au bout de l’action, Iliman Ndiaye inscrit en effet la seule réalisation de la ... Lire la suite

  • La réouverture de la tribune nord du Camp Nou encore retardée ?
    La réouverture de la tribune nord du Camp Nou encore retardée ?
    information fournie par So Foot 09.01.2026 19:26 

    Mais où caser tous ces touristes ? Comme le rapporte le Mundo Deportivo , la réouverture de la tribune nord du Camp Nou pourrait être repoussée. Pourtant, le FC Barcelone avait déjà déposé les documents nécessaires avant la fin de l’année afin d’obtenir, dans le ... Lire la suite

  • Mercato : encore du mouvement à Nantes
    Mercato : encore du mouvement à Nantes
    information fournie par So Foot 09.01.2026 19:23 

    Pour ce qui est dix joueurs à ne pas rater cette saison en Ligue 1, c’est un pari loupé. Attendu au tournant après son transfert d’Aubagne (où il a été élu meilleur joueur de National 1) à Nantes, Yassine Benhattab n’a malheureusement pas réussi à s’imposer chez ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank