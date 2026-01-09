Le Maroc éteint progressivement le Cameroun

En maîtrise (presque) totale, le Maroc a éliminé le Cameroun de sa Coupe d'Afrique des nations en quarts de finale du tournoi. Brahim Diaz a ouvert le score en première période, Ismael Saibari a signé le break en seconde et les Lions Indomptables n'ont jamais su réagir. Ceux de l'Atlas, eux, sont qualifiés pour le dernier carré de la compétition.

Cameroun 0-2 Maroc

Buts : Diaz (26 e ) et Saibari (74 e )

Un en ouverture de la compétition contre les Comores. Un lors de la deuxième journée de poules face au Mali. Un à l’occasion de l’ultime match de groupes devant la Zambie. Un en huitièmes de finale aux dépens de la Tanzanie. Et un en quarts pour éliminer le Maroc, évidemment ! Depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations 2025, Brahim Diaz avait marqué à toutes les rencontres. Alors, le joueur du Real Madrid a continué sur sa lancée ce vendredi soir avec une réalisation inscrite avant la demi-heure de jeu et a qualifié son équipe pour le dernier carré du tournoi. Rien de bien surprenant, en définitive : supérieurs aux Lions (in)domptables, ceux de l’Atlas ont assez tranquillement maîtrisé leurs adversaires et ont rarement tremblé. C’est ça, le talent couplé au sang-froid.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com