Le Maroc et l'Algérie en quarts, pas le Sénégal

Vers une MaroCAN ? On connaît les noms des deux premières nations qualifiées pour les quarts de finale de la CAN. Le Maroc, sur son sol, tient pour le moment son rang, puisqu’il termine premier du groupe A , après son match nul face au Sénégal (0-0). Les joueuses de Jorge Vilda auraient largement pu chiper les trois points tant elles ont dominé. Yasmin Katie Mrabet a raté un penalty. Ce résultat élimine les Lionnes de la Teranga de la compétition.

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UL pour SOFOOT.com