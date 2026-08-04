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L'OM a fait appel à une agence pour vendre ses joueurs
information fournie par So Foot 04/08/2026 à 10:11
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L'OM a fait appel à une agence pour vendre ses joueurs

L'OM a fait appel à une agence pour vendre ses joueurs

Pâtes, riz, joueurs, papier toilettes, tout vient à manquer. Afin de respecter les demandes de la DNCG, Marseille doit vendre . Tout vendre. Alors tout le monde s’affaire : Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif, mais aussi Medhi Benatia, appelé à la rescousse pour trouver des portes de sortie, et un petit nouveau. Qui fait grincer des dents à Marseille.

Pour vendre tous ses joueurs, l’OM, a fait appel aux services de l’agence Unique Sports Group. C’est ce qu’apprend La Provence ce mardi matin. L’entreprise, choisie par les proches de Frank McCourt, avait déjà bradé Jonathan Rowe lors de l’été 2025, et prêté Ethan Nwaneri en janvier. Si ce mode de fonctionnement n’est pas unique en son genre, il agace des agents de joueurs marseillais , soucieux de récupérer des mandats de vente et pourrait freiner quelques départs. La Provence indique ainsi que plusieurs agents et proches des joueurs auraient manifesté leur mécontentement. « La stratégie de l’OM est totalement contre-productive, » a glissé un agent au canard provençal.…

UL pour SOFOOT.com

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