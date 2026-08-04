Remplacé par son entraîneur, il se bat avec un supporter
On se croirait presque dans un match de l’OGC Nice. En Écosse, Paul Tansey, joueur de Hawick a eu la très mauvaise idée de se précipiter en tribunes après s’être fait remplacé, pour tenter de se battre avec un supporter adverse , resté hilare tout du long.
Heureusement, cette poussée soudaine de testostérone n’a mené à rien étant donné que le joueur a été sagement maîtrisé par un homme (vu la résistance, avait-il vraiment envie de se battre ?) avant de prendre son rouge. Déjà sorti au moment d’être exclu, le divin chauve n’a donc pas contraint ses coéquipiers à jouer en infériorité numérique, qui ont tout de même été éliminés 1-2 par Penicuik dès le premier tour de la Coupe d’Écosse ce samedi 1 er Août.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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