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En direct : suivez la cérémonie d'adieu à Franco Baresi
information fournie par So Foot 04/08/2026 à 10:48
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En direct : suivez la cérémonie d'adieu à Franco Baresi

En direct : suivez la cérémonie d'adieu à Franco Baresi

L'Italie pleure le décés de Franco Baresi. Le défenseur légendaire de l'AC Milan est enterré aujourd'hui dans sa ville de toujours à Milan. On vous fait suivre la cérémonie.

10h45 : Bonjour à tous. Le 31 juillet, l’Italie a pleuré la disparition du légendaire défenseur Franco Baresi. Aujourd’hui, 4 août, ses funérailles se déroulent dans sa ville de cœur, à la basilique Saint-Ambroise de Milan. Nous vous proposons de suivre avec nous le dernier hommage rendu à cette légende de l’AC Milan et de l’équipe d’Italie.

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com

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