Le Maroc dépasse l’Allemagne au classement FIFA

Un peu plus près des étoiles. Grâce à sa victoire nette contre le Cameroun en quarts (2-0), la sélection de Walid Regragui a engrangé 11,42 points FIFA, suffisant pour grimper de la 11 e à la 8 e place mondiale.

Un record historique pour les Lions de l’Atlas, désormais devant la Belgique et l’Allemagne. Et si la CAN se termine en apothéose le 18 janvier, le top 5 mondial ne sera plus si loin.…

MH pour SOFOOT.com