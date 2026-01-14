Le Maroc dépasse l’Allemagne au classement FIFA
Un peu plus près des étoiles. Grâce à sa victoire nette contre le Cameroun en quarts (2-0), la sélection de Walid Regragui a engrangé 11,42 points FIFA, suffisant pour grimper de la 11 e à la 8 e place mondiale.
Un record historique pour les Lions de l’Atlas, désormais devant la Belgique et l’Allemagne. Et si la CAN se termine en apothéose le 18 janvier, le top 5 mondial ne sera plus si loin.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer