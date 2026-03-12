Le marathon de Paris oblige la reprogrammation d'un match de Ligue 1
N’Golo Kanté aurait postulé pour les deux. En raison de l’organisation du marathon de Paris 2026, la rencontre de la 29 e journée de Ligue 1 opposant le Paris FC à l’AS Monaco doit changer sa programmation. Initialement prévu le 12 avril à 15h au Stade Jean-Bouin, ce choc de milieu de tableau a finalement lieu le 10 avril à 19 heures . Le motif ? L’organisation du marathon de Paris qui pousse la préfecture de Police à modifier le calendrier.
Paris 😍🇫🇷🥖 pic.twitter.com/bl5BSAlceG…
AR pour SOFOOT.com
