Le marathon de Paris oblige la reprogrammation d'un match de Ligue 1
information fournie par So Foot 12/03/2026 à 14:21

N’Golo Kanté aurait postulé pour les deux. En raison de l’organisation du marathon de Paris 2026, la rencontre de la 29 e journée de Ligue 1 opposant le Paris FC à l’AS Monaco doit changer sa programmation. Initialement prévu le 12 avril à 15h au Stade Jean-Bouin, ce choc de milieu de tableau a finalement lieu le 10 avril à 19 heures . Le motif ? L’organisation du marathon de Paris qui pousse la préfecture de Police à modifier le calendrier.

Paris 😍🇫🇷🥖 pic.twitter.com/bl5BSAlceG…

AR pour SOFOOT.com

