Le lieu de la Finalissima est connu, et ça ne devrait pas déplaire aux Espagnols

Le lieu de la Finalissima est connu, et ça ne devrait pas déplaire aux Espagnols

Qui sera le champion de l’Univers ? La coupe des champions CONMEBOL–UEFA, plus connue sous le nom de Finalissima opposera l’Espagne championne d’Europe à l’Argentine championne d’Amérique du sud (et accessoirement championne du monde) le 27 mars prochain.

Au départ, celle-ci devait prendre place au Qatar, au stade Lusail, mais le conflit géopolitique au Moyen-Orient a poussé l’organisation à revoir ses plans. Plusieurs villes dont Londres, Madrid, Rome, Miami et Paris mais un des protagoniste aura finalement la chance d’évoluer à domicile. En effet, Cope rapporte ce jeudi que la rencontre se jouera au Stade Bernabéu de Madrid. …

CT pour SOFOOT.com