Le lieu de la Finalissima est connu, et ça ne devrait pas déplaire aux Espagnols
Qui sera le champion de l’Univers ? La coupe des champions CONMEBOL–UEFA, plus connue sous le nom de Finalissima opposera l’Espagne championne d’Europe à l’Argentine championne d’Amérique du sud (et accessoirement championne du monde) le 27 mars prochain.
Au départ, celle-ci devait prendre place au Qatar, au stade Lusail, mais le conflit géopolitique au Moyen-Orient a poussé l’organisation à revoir ses plans. Plusieurs villes dont Londres, Madrid, Rome, Miami et Paris mais un des protagoniste aura finalement la chance d’évoluer à domicile. En effet, Cope rapporte ce jeudi que la rencontre se jouera au Stade Bernabéu de Madrid. …
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer