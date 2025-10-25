Le Mans, roi du temps additionnel en Europe
Le Bayer Leverkusen français.
Lors de la 11 e journée de Ligue 2, Le Mans a arraché la victoire face à Boulogne-sur-Mer grâce à un but de Samuel Yohou à la 92 e minute (1-0). Une habitude pour les Sarthois qui ont déjà plantés à 5 reprises dans le temps additionnel de la seconde période. C’est bien simple, personne ne fait mieux dans les cinq grands championnats (1 e et 2 e division).…
