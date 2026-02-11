Le Mans meilleur promu de Ligue 2 au XXIème siècle ?

Il n’y a pas que les rillettes au Mans. Cette saison, la surprise de l’antichambre de la Ligue 1 se situe du côté de la Sarthe. Troisième de Ligue 2 après 22 journées, Le Mans FC affiche un total de 39 points , devancé par le Stade de Reims (qui a le même nombre de points mais qui dispose d’une meilleure différence de buts) et par l’ESTAC Troyes (41 unités), leader en plein doute après quatre défaites de suite toutes compétitions confondues.

Le meilleur promu du XXIème siècle

Les hommes de Patrick Videira, qui ont terminé la saison 2024-2025 à la deuxième place du championnat de National 1 , n’ont perdu aucun de leurs 17 derniers matchs de championnat. Selon une statistique dévoilée par le compte officiel de la Ligue 2, il s’agit même de l a meilleure série pour un promu du XXI e siècle dans la compétition ! …

SW pour SOFOOT.com