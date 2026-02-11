 Aller au contenu principal
De Zerbi à l'OM : le grand divertissement
11/02/2026 à 15:31

Moins de deux ans après son arrivée à Marseille, voilà que Roberto De Zerbi plie déjà bagages. En un an et demi, qui en ont paru trois ou quatre, le technicien transalpin a marqué l'OM de son empreinte, à travers plusieurs moments forts. Compilation.

→ 9 juillet 2024 : les premiers pas

Première conférence et déjà matière à discuter. Pour ses débuts devant les micros des médias français, Roberto De Zerbi annonce la couleur. « Je ne cherche pas d’excuses, mais moi, je veux un projet sur deux ans, quatre ans et même dix ans dans un club. Je veux faire un projet sur le long terme, je veux remettre l’OM à la place qu’il mérite. C’est-à-dire au sommet et à lutter pour les titres. » Spoiler, le compte n’y sera pas. Toutefois, le coach annonce qu’il va donner du temps de jeu aux jeunes, ce qu’il a en partie réalisé, et qu’il n’a que faire des problèmes extra sportifs de Mason Greenwood, ce qu’il ne prendra effectivement jamais en compte.

→ 8 novembre 2024 : « Je suis prêt à partir ! »

« Si je suis le problème, je suis prêt à partir. Je laisse l’argent et je rends mon contrat. » Une défaite au Vélodrome (1-3) face à Auxerre et déjà, on sent De Zerbi sur un fil. Volcanique au possible, l’Italien refuse de rejeter les torts sur son groupe et présente déjà les signes d’un entraîneur capable de claquer la porte plus vite que prévu. Prémonitoire ou pas, il cite ce jour-là un ancien coach parti en catastrophe : « Marcelo Bielsa, un de vos anciens entraîneurs, disait qu’on apprend dans la défaite. Et je pense que l’on va beaucoup apprendre de celle-ci. »…

Par Julien Faure, avec Marius Herbreteau pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2026 So Foot

