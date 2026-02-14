 Aller au contenu principal
Le Mans et Reims ratent la première marche
information fournie par So Foot 14/02/2026 à 15:59

C’était un samedi à récupérer la place de leader, à faire la fête et à profiter… ou bien, au contraire, à avoir de gros regrets. Malheureusement pour eux, Reims et Le Mans ont opté pour la deuxième option en ratant la victoire chacun de leur côté. Désormais à une seule unité du leader, Troyes (qui a un match supplémentaire à disputer chez la lanterne rouge, Bastia), le premier a en effet concédé un nul décevant sans aucun tremblement de filet à Grenoble. Une bien mauvaise affaire pour les visiteurs, étant donné que les locaux sont englués dans le ventre mou du classement en douzième position et donc davantage concernés par la lutte pour le maintien que par le haut du tableau.

Un promu qui perd enfin

Alors qu’il se trouve à deux petits points de la tête, le second s’est quant à lui incliné à Montpellier après avoir pourtant ouvert le score par Lucas Buades sur coup de pied arrêté : revenu à égalité via Christopher Jullien sur corner dans le temps additionnel de la première période, le MHSC a tout renversé après la pause avec des buts signés Nicolas Pays et Yanis Issoufou (le meilleur joueur du championnat du mois de janvier et imitateur de voix de Kylian Mbappé ayant marqué suite à un super travail de… Pays). Alexandre Mendy s’est même permis d’enfoncer le clou, histoire de mettre tout le monde d’accord malgré une ultime réalisation de Dame Gueye. La belle série du promu s’arrête là……

