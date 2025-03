information fournie par So Foot • 21/03/2025 à 21:44

Le Mans et Boulogne reviennent à un point de Nancy

Le Mans et Boulogne reviennent à un point de Nancy

Le Mans à toute vitesse.

S’il y a bien une équipe en forme en National, c’est Le Mans . L’équipe de Patrick Videira a enchaîné une sixième victoire consécutive en championnat ce vendredi en s’imposant d’une courte tête face à Paris 13 Atletico (1-0), réduit à dix après un quart d’heure de jeu et désormais lanterne rouge. Fort de ce succès, le club sarthois profite de la mise au repos de Nancy, en tête du classement et qui ne jouait pas ce week-end, pour revenir à un point de la première place (44 points, contre 45 pour les Chardons). Le leader et son dauphin croiseront le fer la semaine prochaine au stade Marcel-Picot.…

FL pour SOFOOT.com