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Le Mali presque qualifié pour les quarts de la CAN après un succès étriqué face au Cap-Vert
information fournie par So Foot 03/08/2026 à 09:29
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Le Mali presque qualifié pour les quarts de la CAN après un succès étriqué face au Cap-Vert

Le Mali presque qualifié pour les quarts de la CAN après un succès étriqué face au Cap-Vert

Pas le même destin que chez les garçons. Deux matchs, deux défaites, ainsi se résume le bilan du Cap-Vert dans cette CAN féminine. Après leur revers contre le Mali (3-2) ce dimanche soir, les insulaires plient déjà bagage.

Pression maîtrisée

Avec le succès du Cameroun face au Ghana dans le même temps (1-0), les Maliennes avaient l’occasion d’accrocher provisoirement la deuxième place du groupe D. Mission accomplie, mais aux forceps. Après avoir ouvert le score sur une belle frappe enroulée de à la demi-heure de jeu d’Oumou Koné, les joueuses de Birama Konaté se sont fait rattraper quelques minutes plus tard par l’attaquante du Valadares de Gaia (Portugal) Eveline Varela qui a, au passage, inscrit le premier but de la jeune histoire du Cap-Vert dans une CAN.

JD pour SOFOOT.com

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