Le maire de Munich démissionne de son poste au conseil de surveillance du Bayern
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 13:54

Trop tard ? Ce mercredi, le maire de Munich Dieter Reiter a annoncé dans un communiqué qu’il abandonnait avec effet immédiat son poste au sein du conseil de surveillance du Bayern. Une décision qui « n’a certainement pas été facile pour [lui], supporter du Bayern Munich depuis [s]on enfance », indique celui pour qui « la confiance des Munichois est primordiale ».

Mensonge par omission ?

La semaine dernière, l’édile élu sous l’étiquette du parti social-démocrate (SPD) avait été épinglé par le conseil municipal de la capitale bavaroise, celle-ci lui reprochant d’occuper sans autorisation des fonctions de conseiller administratif auprès du Rekordmeister depuis 2021.…

JD pour SOFOOT.com

