Et si Jürgen Klopp s’installait sur le banc de l’Allemagne ?

Tremble Juju ! Ce mercredi, l’hebdomadaire allemand Sportbild annonce que pour Jürgen Klopp, « le Real Madrid est un non-sujet, contrairement à un autre poste… » Une petite phrase qui vient confirmer les dires de Marc Kosicke, l’agent de l’actuel directeur du football au sein du groupe Red Bull. Le week-end dernier, celui-ci avait déclaré qu’il n’était « pas nécessaire de répondre à des questions concernant des rumeurs. Personne ne nous a contactés pour le moment ».

La Nationalmannschaft, un scénario « tout à fait envisageable »

Selon les sources citées par Sportbild , le retour de Jürgen Klopp sur le banc d’un club – celui du Real Madrid ou de n’importe qui d’autre – n’est pas à l’ordre du jour, le technicien allemand ne souhaitant pas se confronter de nouveau au stress inhérent à une telle fonction . Mais du côté de chez Red Bull, il se bruisse que l’ancien coach de Liverpool se verrait bien reprendre les rennes de la sélection allemande, un scénario d’ailleurs qualifié de « tout à fait envisageable » en interne .…

JD pour SOFOOT.com