Un supporter du Barça se trompe de stade et se retrouve à un match de D3 anglaise

The Chaaaampiooooon . Un supporter du FC Barcelone croyait voir Lamine Yamal ce mardi, mais il s’est retrouvé au St James’ Park… d’Exeter, à 630 kilomètres de Newcastle . Sur X, le club d’intellos du sud-ouest de l’Angleterre explique qu’un supporter barcelonais venant de Londres s’est pointé devant leur enceinte pensant voir un huitième de finale de Ligue des champions.

It was a tale of two cities and two very different football grounds for an @FCBarcelona fan who turned up at the wrong St James Park last night 🏟️ The Spanish supporter, who made the journey to Devon from London, turned up at the turnstiles of Exeter City’s Adam Stansfield stand… pic.twitter.com/uhpqsKWWQT…

EA pour SOFOOT.com