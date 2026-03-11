Michael Olise et Kevin De Bruyne sont faits du même bois selon Vincent Kompany

De quoi piquer un phare comme De Bruyne à la 20 e . Après une prestation de haute voltige face à l’Atalanta ce mardi soir (1-6), Michael Olise s’est provoqué les compliments de son entraîneur Vincent Kompany . Avec un doublé et une passe dé, le bonhomme aux dreads impecc’ a dégommé les Italiens comme on le fait avec une pizza devant un match de C1.

En tout cas, cet appétit rappelle au technicien du Bayern l’un de ses anciens coéquipiers de Manchester City et de la sélection belge encore en activité. « J ‘ai joué avec Kevin De Bruyne, j’ai eu la chance de le voir émerger en tant que jeune joueur et de le voir devenir une superstar, une star mondiale, et j’ai vu tout le processus, raconte l’ex-capitaine des Diables rouges en conférence d’après-match. C’est cette obsession du détail. Michael a cela. Ce n’est pas suffisant, je pense que nous devons le pousser à en faire plus, mais il est sur une très bonne trajectoire, et c’est un plaisir d’en être témoin. » …

SW pour SOFOOT.com