 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Michael Olise et Kevin De Bruyne sont faits du même bois selon Vincent Kompany
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 15:17

Michael Olise et Kevin De Bruyne sont faits du même bois selon Vincent Kompany

Michael Olise et Kevin De Bruyne sont faits du même bois selon Vincent Kompany

De quoi piquer un phare comme De Bruyne à la 20 e . Après une prestation de haute voltige face à l’Atalanta ce mardi soir (1-6), Michael Olise s’est provoqué les compliments de son entraîneur Vincent Kompany . Avec un doublé et une passe dé, le bonhomme aux dreads impecc’ a dégommé les Italiens comme on le fait avec une pizza devant un match de C1.

En tout cas, cet appétit rappelle au technicien du Bayern l’un de ses anciens coéquipiers de Manchester City et de la sélection belge encore en activité. « J ‘ai joué avec Kevin De Bruyne, j’ai eu la chance de le voir émerger en tant que jeune joueur et de le voir devenir une superstar, une star mondiale, et j’ai vu tout le processus, raconte l’ex-capitaine des Diables rouges en conférence d’après-match. C’est cette obsession du détail. Michael a cela. Ce n’est pas suffisant, je pense que nous devons le pousser à en faire plus, mais il est sur une très bonne trajectoire, et c’est un plaisir d’en être témoin. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un groupe de supporters de Tottenham monte au créneau
    Un groupe de supporters de Tottenham monte au créneau
    information fournie par So Foot 11.03.2026 16:40 

    La goutte d’eau qui fait déborder le vase. Terrassé par l’Atlético de Madrid en huitième de finale aller de Ligue des champions ce mardi ( 5-2 ), Tottenham plonge encore plus dans les abysses de la crise . Le Tottenham Hotspur Supporters’ Trust (THST), un groupe ... Lire la suite

  • Le FC Versailles pousse un cri du cœur avant les élections municipales
    Le FC Versailles pousse un cri du cœur avant les élections municipales
    information fournie par So Foot 11.03.2026 16:29 

    Il n’y a pas que dans les grandes villes que le stade constitue un enjeu électoral. A l’approche du premier tour des élections municipales, le FC Versailles a lancé un appel aux candidats à la mairie de la commune yvelinoise pour les interpeller sur un sujet qui ... Lire la suite

  • Grande nouvelle pour Rémi Himbert à l'OL
    Grande nouvelle pour Rémi Himbert à l'OL
    information fournie par So Foot 11.03.2026 16:08 

    Tous les feux sont Himbert. L’Olympique lyonnais a bouclé le premier contrat professionnel de son feu follet Rémi Himbert. Le natif de Saint-Avold a paraphé un bail qui le lie aux Gones jusqu’en 2028 . À tout juste 18 ans, le numéro 45 plaît bien à Paulo Fonseca ... Lire la suite

  • Et si Jürgen Klopp s’installait sur le banc de l’Allemagne ?
    Et si Jürgen Klopp s’installait sur le banc de l’Allemagne ?
    information fournie par So Foot 11.03.2026 15:31 

    Tremble Juju ! Ce mercredi, l’hebdomadaire allemand Sportbild annonce que pour Jürgen Klopp, « le Real Madrid est un non-sujet, contrairement à un autre poste… » Une petite phrase qui vient confirmer les dires de Marc Kosicke, l’agent de l’actuel directeur du football ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank