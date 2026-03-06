Le maire de Munich au cœur d’un scandale après avoir perçu illégalement de l’argent du Bayern

Pas la meilleure manière de préparer les municipales. Alors que les élections locales auront lieu ce dimanche 8 mars à Munich, le maire social-démocrate (SPD) Dieter Reiter, candidat à sa réélection pour un troisième mandat, est dans la tourmente. Ce jeudi, il a avoué avoir perçu 20 000 euros annuels depuis 2021 au titre de son poste de conseiller administratif du Bayern Munich . Problème : le quotidien Süddeutsche Zeitung rappelle que la loi bavaroise sur la fonction publique soumet à une autorisation préalable du conseil municipal « tout emploi secondaire dont la rémunération dépasse 10 000 euros ».

L’édile plaide l’ignorance

En conséquence de quoi, Reiter, 67 ans, fait désormais l’objet d’une procédure disciplinaire. L’intéressé, en poste depuis 12 ans, a réagi en prétendant qu’il ignorait la règle en question , mais rejette toute accusation de « mensonge délibéré » , affirmant qu’il « imagine mal que le conseil municipal aurait empêché une telle activité ». …

JD pour SOFOOT.com