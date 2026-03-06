Cheick Doucouré a retrouvé les terrains 14 mois plus tard
Des nouvelles d’un ancien talent de notre Ligue 1. Cheick Doucouré a retrouvé les terrains avec l’équipe réserve de Crystal Palace ce vendredi. Le milieu de terrain malien de 26 ans a joué les 45 premières minutes du match contre Blackburn, dans le cadre de la Premier League 2, le championnat anglais des U21.
Cheick Doucouré returns to action 🥹 Watch him feature for the U21s this afternoon LIVE on Palace TV+ 👇…
