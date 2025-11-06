Le maire de Miami offre les clés de la ville à Lionel Messi
Comme si celles du football ne lui suffisaient pas déjà.
Ce mercredi, le Forum des affaires américaines se déroulant à Miami a accueilli du « beau » monde, entre Gianni Infantino, Donald Trump ou encore Lionel Messi. Une occasion en or pour l a Pulga de se faire offrir une énième distinction, récompensant son apport dans le football sur le continent américain et plus précisément à Miami depuis son arrivée en 2023.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer