Le maire de Miami offre les clés de la ville à Lionel Messi
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 10:42

Comme si celles du football ne lui suffisaient pas déjà.

Ce mercredi, le Forum des affaires américaines se déroulant à Miami a accueilli du « beau » monde, entre Gianni Infantino, Donald Trump ou encore Lionel Messi. Une occasion en or pour l a Pulga de se faire offrir une énième distinction, récompensant son apport dans le football sur le continent américain et plus précisément à Miami depuis son arrivée en 2023.…

KM pour SOFOOT.com

