Le maire d'Orange Yann Bompard officiellement démis de ses fonctions

Yann Bompard, le 17 décembre 2025 au tribunal correctionnel de Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

Yann Bompard, maire de la ville d'Orange depuis 2021, a été officiellement démis de ses fonctions après avoir été condamné à cinq années d'inéligibilité pour une affaire d'emploi fictif, a annoncé mercredi la préfecture de Vaucluse.

L'arrêté du préfet Thierry Suquet intervient en plein rebondissement sur la scène politique locale à Orange: le père de Yann Bompard, Jacques Bompard, lui-même maire pendant plus de 25 ans, auparavant condamné pour prise illégale d'intérêt, a vu son inéligibilité levée mardi, l'autorisant à être candidat aux municipales du 15 et 22 mars.

Yann Bompard avait lui été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Marseille à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et 18 mois de prison avec sursis pour avoir occupé un emploi fictif de collaborateur parlementaire.

"En application de cette décision, le préfet de Vaucluse, Thierry Suquet, prend un arrêté le déclarant démissionnaire d'office de son mandat de maire", selon un communiqué de ses services.

Le texte rappelle que l'élu est "provisoirement remplacé" par son premier adjoint, à qui il incombe "de convoquer le conseil municipal sous un délai de 15 jours suivant la démission d'office" pour élire un nouveau maire.

Dans cette ville de 30.000 habitants sous la coupe de la dynastie Bompard, Yann avait succédé en novembre 2021 à son père Jacques, contraint de démissionner après le rejet de son pourvoi en cassation contre une condamnation à cinq ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt.

Elu en 1995 sous l'étiquette Front national (FN), Jacques Bompard avait quitté dix ans plus tard le FN, devenu depuis RN, avant de fonder en 2010 la Ligue du Sud qu'il préside depuis.