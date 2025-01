Le LOSC, un modèle à l’assaut des podiums

Sans faire de bruit, si ce n’est sur le terrain, Lille réalise une saison convaincante. Entre mercato réussi, formation en vue et donc bons résultats, les Dogues font office de modèle à suivre en Ligue 1.

« Avancer masqué », définition : agir de façon invisible, anonyme. Dans le football français, on appelle cela faire une Lille Olympique Sporting Club. En lice sur tous les tableaux, domestiques comme continentaux, le LOSC est en effet parvenu à se stabiliser au niveau administratif pour façonner un ruissellement aujourd’hui visible sur le terrain. Plutôt pas mal, pour une institution que l’on pensait condamnée il y a quatre ans à peine.

Mercatos réussis et formation qui turbine

Cette saison, Lille suit à la lettre le cahier des charges du club stable. Si on imaginait un boxon au départ de Paulo Fonseca l’été dernier, les choses ont été réglées avec assurance par Olivier Létang, le président, parvenu à dégoter Bruno Genesio et à en faire l’homme de base de ce projet sans apparat. La cohérence est bonne, le choix des entraîneurs également. Christophe Galtier, champion, Fonseca et Genesio se sont succédé en maintenant le navire à flot, tandis que Jocelyn Gourvennec – en dépit d’un exercice 2021-2022 poussif – est parvenu à mener son groupe en huitièmes de C1. Transition réussie sur le banc, et tout aussi bien maîtrisée niveau mercato. Sans investisseur étranger, le LOSC enchaîne les paris depuis deux ans, avec réussite.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com