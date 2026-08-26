Le LOSC signe un héros paraguayen
Fair-play exigé. Le LOSC fait fort pour cette fin de mercato : après avoir enrôlé Dilane Bakwa et vendu Ayyoub Bouaddi, voilà qu’ Orlando Gill débaque dans Ch’nord . Auteur d’une belle Coupe du monde, la muraille paraguayenne s’est engagée pour une durée de cinq saisons, soit jusqu’en 2031 .
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