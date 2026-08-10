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Le LOSC reçoit une grosse offre pour Matías Fernández-Pardo
information fournie par So Foot 10/08/2026 à 11:12
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Le LOSC reçoit une grosse offre pour Matías Fernández-Pardo

Le LOSC reçoit une grosse offre pour Matías Fernández-Pardo

Matías Fernández part où ? C’est désormais une question que les supporters lillois se posent à propos de leur attaquant belge de 21 ans. Alors qu’Olivier Létang disait à L’Équipe que le départ de Matías Fernández-Pardo n’était « pas un sujet » fin juillet, une grosse offre vient d’être formulée par l’Atlético de Madrid et pourrait faire changer d’avis le président du LOSC. 35 millions, bonus compris, serait donc la première proposition chiffrée pour le joueur , que le club n’a pas encore refusée, toujours selon le quotidien.

Une course loin d’être terminée pour l’avant-centre

D’autres clubs pourraient se joindre à la course à la signature du Mondialiste (3 matchs) auteur de 8 buts et 7 passes décisives en 41 matchs cette saison avec Lille , qui l’avait recruté en 2024 à la Gantoise après l’avoir formé entre 2014 et 2020. Celui qui disait avoir « une mentalité plus belge qu’espagnole » après avoir choisi sa nationalité sportive pourrait donc rejoindre le championnat du pays de son père.…

NB pour SOFOOT.com

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