Le LOSC aurait pris sa décision concernant Olivier Giroud

Dante comme modèle. À presque 40 ans, Olivier Giroud devrait prolonger prochainement avec le LOSC , selon L’Équipe . Le meilleur buteur lillois (11 buts en 44 matchs) devrait rempiler pour une pige dans le nord de la France pour disputer la seizième campagne européenne de sa carrière avec la qualif’ acquise en Ligue des champions cette saison.

Trois autres joueurs en fin de contrat

Bien évidemment, le dossier Giroud fait partie des priorités d’Olivier Létang , qui avait d’ailleurs confié à RMC, ce lundi soir, que le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avait « encore la flamme et l’envie » et qu’il était convaincu qu’il pouvait encore apporter à son équipe.…

EM pour SOFOOT.com